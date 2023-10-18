Спикер Госдумы предложил отправить на Колыму россиян, поддержавших Украину, но опозорился

Спикер Госдумы страны-террористки Вячеслав Володин предложил отправлять в Магадан тех соотечественников, которые уехали из России, поддержав Украину, а затем вернулись на родину. Депутат заявил, что "предателей" дома не ждут. Эти слова показались оскорбительными жителям Колымского края, якобы их регион не расценивают как часть России и считают годным только лишь для ссылок.

В частности, на Володина взъелся певец-путинист Михаил Шуфутинский, который прожил в Магадане почти четыре года. Его слова процитировали пропагандистские российские СМИ.

Так, украинофоб и спикер Госдумы, следуя всем известным стандартам кремлевской методички, заявлял: "Когда говорим о релокантах – тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен".

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Он также добавил, что необходимо быть честными перед теми, кто воюет и погибает за страну, а также за безопасность россиян, то есть оккупантами, насильниками и убийцами украинцев. А "сбежавших" россиян призвал воевать за ту страну, в которую они эмигрировали из-за диктаторского режима и несогласия с его агрессией.

Вот только Z-патриоты идею своего единомышленника не оценили. Шуфутинский, например, пристыдил Володина за то, что он пугает россиян Колымой и Магаданом в частности.

"Нужно понимать и ценить то, что Колыма сыграла огромную роль в истории нашей страны. Возвращающихся не надо пугать Колымой. Они не нашли себя за границей, не почувствовали то, чего там искали. Не увидели "золотого" Запада, который представлялся им на расстоянии. А может, они снова испугались и хотят вернуться потому, что им там тяжко. Я бы не стал их ссылать", – высказался исполнитель песни "Третье сентября".

Забавно, что Шуфутинский привел себя в пример россиянам, которые уехали за границу. Он вспомнил, как сам долгие годы жил в Америке, а сейчас якобы отказывается от заграничных концертов. При этом сам же признается, что делает это не так от "патриотизма", как от нежелания европейской или американской публики принимать у себя путинистов.

"Когда я уехал в Америку, я не клеветал на Советский Союз, хотя мне здесь тоже не все нравилось. Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе... Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!" – выдал одиозный фанат Путина и войны в Украине.

Не только певец пристыдил спикера Госдумы за "оскорбление" Колымы. Губернатор Магаданской области Сергей Носов также высказался, что регион не нужно расценивать как место, куда ссылают "подлых" людей.

"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей... Нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди", – заявил он.

Отметим, Колыма – разговорное название региона в бассейне реки Колыма на Дальнем Востоке России, где в годы массовых репрессий (1932-1954) располагались исправительно-трудовые лагеря с особо тяжелыми условиями жизни и труда (ГУЛАГ). Административный центр Колымы – город Магадан.

Ранее OBOZ.UA писал, что незадолго до полномасштабного вторжения Михаил Шуфутинский собирался приехать в Украину. На март 2022 года у певца были запланированы концерты в нашей стране, несмотря на то, что еще ранее он посещал оккупированный Крым.

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