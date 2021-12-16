Спецэффекты на уровне 'Аватара': Вера Брежнева снялась в белье в клипе 'Тихо'

Популярная украинская певица Вера Брежнева презентовала клип на недавний трек "Тихо", в котором предстала в белье. Отметим, что песня вошла в альбом артистки под названием V.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Брежневой. В ролике певица прямо из постели прилетает на космическом корабле на необитаемую планету (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главная героиня клипа остается в одиночестве, наедине со своими мыслями. Вокруг нее происходит волшебство, которое увлекает певицу, но она не забывает о своих чувствах, которые остались на Земле.

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На кадрах показано, как Вера встает из постели в одном белье, а после попадает в космос в скафандре и летит на неизведанную планету.

Отметим, что на художественное оформление павильона потратили десятки часов, чтобы воссоздать космическую реальность, а съемки заняли около 25 часов. То самое волшебство в конце клипа было сделано с помощью CGI-графики.

К слову, режиссером клипа выступил Сергей Солодкий, а идея принадлежит Константину Меладзе и Вере Брежневой.

Поклонники певицы уже успели оценить музыкальную работу и засыпали ее комплиментами.

"Красивая песня! С нотками грусти и мелодией ожидания", "Красивый клип до мурашек, глубокий смысл, красивая музыка", "Шикарная песня , красивая Верочка, голос и хоть фигуру изящную подчеркнули в этом фантастическом клипе", "Клип отличный, спецэффекты на уровне Аватара", "Такая тихая меланхолия, картинка и эффекты чудесны, будто красивый сон", "Изысканно, со вкусом", "Вау, вот это я понимаю космос", "Шедевр", "Мурашки по коже", "Удивительно красивая песня", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 39-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" родом из Каменского (Днепропетровская область). Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана. В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Вера Брежнева опубликовала видео со своей 12-летней дочерью Сарой, после чего пользователи сети удивились, насколько взрослой девочка выглядит.