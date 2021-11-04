В дом бывшей невесты Kyivstoner ворвались воры: она была внутри. Видео с камер наблюдения

В столице двое неизвестных ограбили популярного блогера и бывшую невесту певца Kyivstoner Лилию Багирову. Воров без балаклав зафиксировали камеры наблюдения, висевшие недалеко от дома.

На момент проникновения потерпевшая находилась внутри дома, рассказала автор поста. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали преступления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранительные органы установили, что ограбление было заранее спланировано и произошло "по наводке". Два человека с закрытыми лицами проникли в дом через окно и украли все сбережения владелицы дома.

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Сама Лилия отмечает, что воры оставили отпечатки пальцев, появились без балаклав на камерах наружного наблюдения и не запутали свой след. Таким образом она надеется на быстрое расследование и возврат своих денег.

Блогер обратилась к ворам с требованием вернуть сбережения простым путем: прислать деньги на карту, отдать наличными или почками. Также Багирова поблагодарила за то, что ее оставили живой и невредимой.

"Нужна была я, или деньги – вопрос открыт. Конечно же, хочу отблагодарить, что оставили меня живой. Ещё один др у меня будет", – написала потерпевшая.

Лилия, с разрешения следователя, выложила видео, где можно увидеть, что воры в капюшонах поздно вечером перелезли через высокий забор и выпилили раму, чтобы залезть в окно. До этого они долго ходили по улицам, чтобы не попасться на глаза соседям.

Бывшая невеста известного певца попросила жителей Киева распространить видео и предоставить ей любую информацию о фигурантах дела.

"Всех, кто проживает в Киеве, прошу репостнуть эту запись, или если вдруг вы по одежде узнаете ребят и знаете их местонахождение – маякните".

Кратко о звезде: