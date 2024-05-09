'Вымрут и убегут'. Саша Лирник предположил, какие события приведут к окончанию войны, и объяснил, почему время работает на Украину

Известный украинский писатель и общественный деятель Сашко Лирник уверен, что Украина выстоит в противостоянии с агрессивным соседом благодаря не только героическому сопротивлению, которое оказывают наши защитники. Лирник говорит, что на нас работает еще и время и наши ценности.

В интервью OBOZ.UA вспомнил, как в советское время из нас вытравливали украинское, и объяснил, почему совковый менталитет очень скоро уйдет в небытие.

"Были бы маленькой страной, уже давно бы погибли, – говорит Саша Лирник. – А так еще время работает на нас. "Совки" вымрут, пророссийские – убегут или погибнут, потому что они сейчас ракеты сами на себя, на свои города наводят. Как каждая мама говорит: перемелется – мука будет. Все станет на свое место. Ничего вечного нет – ни войны, ни окупантов – они тоже заканчиваются. А нам нужно сильнее сплачиваться, потому что только так выдержим нашествие".

Сашко Лирник говорит, что, как и многие другие украинцы, рос и воспитывался во времена СССР, когда люди пытались вытравить их национальность и сделать всех одинаковыми – советскими людьми. Но украинцам удавалось уберечь свое "я", благодаря уникальным традициям.

"Когда-то у меня был родственник – дядя Женя, царство ему небесное, – вспоминает Лирник. – Кстати, он жил в России. Но долгое время исследовала летопись нашего рода. И когда умер, выяснилось, что завещал передать эти бумаги мне. Я читал эту историю. Там описано, например, что, когда остались в нашем роде двое сирот, их взял к себе жить очень дальний родственник. И воспитывал как своих. И потом свое наследие разделило поровну – между родными и чужими детьми. Для украинцев чужих детей нет, мы все родственники. И наша задача – сохранить наши уникальные традиции, чувство родства. Меня ведь тоже воспитывали при "совке" – стремились сделать советским человеком, однако семья (родители были учителями) вкладывала и другие ценности. В этом наша сила".

Полное интервью с Сашком Лирником на OBOZ.UA читайте здесь.

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