''Советские стереотипы'': Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом и рассекретила, свободна ли

Бывшая возлюбленная автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта актриса Ксения Мишина редко упоминает отца сына. Знаменитость рассказывала, что мужчина позволял себе поднимать на нее руку и оскорблять. Теперь звезда "Крепостной" подчеркнула, что 10-летний Платон не общается с папой и назвала причину этого.

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Мишина решила откровенно поговорить с подписчиками в своем Instagram. Она призналась фанатам, что ее ребенок не поддерживает связь с родным отцом, ведь общение не должно портить ментальное здоровье. По словам актрисы, ранее она была не против встреч Платона и экс-партнера (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", — отметила "холостячка". Кроме того, Ксении поступает огромное количество вопросов о ее личной жизни. Поклонники желают знать, имеет ли отношения их любимица. Именно потому артистка решила в личном блоге поднять тему зависимости женщин от мужчин.

Мишина попросила женскую половину своей аудитории перестать думать, что их счастье только в парнях. Она уверена – счастье прежде всего нужно искать в нас самих, в личном жизненном пути, в своем существовании, в целях и желаниях.

"Хватит думать, что ваше счастье в мужиках! Ваше счастье – в вас. Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить человека рядом. Расслабьтесь, ищите счастье не в зависимостях, а в своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", – порассуждала украинка.

Как писал OBOZREVATEL, Ксения Мишина не всегда имела идеальную фигуру. Во время беременности звезда набрала 31 килограмм и ненавидела свое отражения в зеркале. Однако всего за год ей удалось вернуть былую форму. Девушка начала посещать тренажерный зал и заниматься утренними пробежками. Именно тогда актриса полюбила здоровое питание и поняла, что спорт - неотъемлемая часть ее жизни.

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