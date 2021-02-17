Советская пропаганда троллила The Beatles: в сети показали видео

В сети вспомнили, как советская пропаганда высмеивала британскую группу The Beatles в документальном фильме "Фабрика манекенов" 1966 года.

Соответствующий отрывок из кинокартины опубликовал Telegram-канал History Files. В нем коллектив называют "четверкой, которая выходила на сцену в купальных трусах, с сидением от унитаза на шее" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в фильме представлены только фотографии участников группы, которые показывают под музыкальное сопровождение. Диктор на фоне начитывает шутки о The Beatles. Читайте некоторые из них:

"Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах, с сидением от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею, лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги".

"Изображения длинноволосой четверки заполнили обложки журналов. Их рекламировали как телевизоры или холодильники".

"Прическа распространялась со скоростью звука. Парикмахерские были забиты страждущими. Тем, у кого своих волос не хватало, на помощь приходили магазины. Каждый парик приносил торговцам около четырех фунтов прибыли".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший участник The Beatles Пол Маккартни признался, что причиной распада группы стала ссора в коллективе.