Советская пропаганда троллила The Beatles: в сети показали видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Группа The Beatles

В сети вспомнили, как советская пропаганда высмеивала британскую группу The Beatles в документальном фильме "Фабрика манекенов" 1966 года.

Соответствующий отрывок из кинокартины опубликовал Telegram-канал History Files. В нем коллектив называют "четверкой, которая выходила на сцену в купальных трусах, с сидением от унитаза на шее" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в фильме представлены только фотографии участников группы, которые показывают под музыкальное сопровождение. Диктор на фоне начитывает шутки о The Beatles. Читайте некоторые из них:

  • "Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах, с сидением от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею, лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги".

Группа The Beatles

  • "Изображения длинноволосой четверки заполнили обложки журналов. Их рекламировали как телевизоры или холодильники".

Группа The Beatles

  • "Прическа распространялась со скоростью звука. Парикмахерские были забиты страждущими. Тем, у кого своих волос не хватало, на помощь приходили магазины. Каждый парик приносил торговцам около четырех фунтов прибыли".

Поклонники делали прически как у The Beatles

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший участник The Beatles Пол Маккартни признался, что причиной распада группы стала ссора в коллективе.

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