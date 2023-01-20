Соучредитель модного дома Valentino осудил россиян: желтую кухню в Днепре увидели полмиллиона его подписчиков

Партнер знаменитого итальянского дизайнера Валентино Гаравани и соучредитель модного дома Valentino Джанкарло Джакометти проинформировал свою аудиторию о трагедии, которая произошла в Днепре 14 января. Он показал фолловерам фото разбитой желтой кухни, облетевшее весь мир.

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Новый пост Джакометти разместил в Instagram. Запечатленная на кадре квартира принадлежит семье тренера по боксу Михаила Кореневского. Спортсмен погиб во время теракта, у него остались жена и две маленькие дочери (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал", – подписал страшный снимок Джанкарло. Комментарии под фото оставили многие известные личности, связанные с миром моды, в том числе и редактор глянца Лорен Санто-Доминго, а также fashion-консультант Ната Баскал.

Украинцы поблагодарили селебрити за поддержку, написав под его публикацией: "Скорей бы мир", "Спасибо за то, что следите за событиями в Украине. Это так важно для нас", "Это ужасно, как лидер играет с жизнями людей", "Я не могу принять, что мы не способны закончить это", "Спасибо за поддержку, я хорошо знаю Днепр, эту улицу и этот дом... Мы украинцы, и мы никогда не сдаемся, никогда".

У Джакометти 507 тысяч подписчиков в Instagram. Он лично знаком со многими звездами, такими как Дженнифер Лопес, София Вергара, Виктория Бекхэм, Карла Бруни. Кроме того, партнер Валентино подписан на президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно OBOZREVATEL писал, что американский актер Уилл Смит разместил новую публикацию в личном блоге и нарвался на критику украинцев, прикрепив к ролику русскоязычную песню армянского исполнителя. Граждане страны-агрессора восхитились артистом, пригласив его в гости.

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