Сотрудничали с Каменских и помогают военным: как сложилась судьба ZBSband, победивших на 'Х-Факторе'. Фото

Шесть лет назад Богдан Буйлук и Владислав Онищенко создали группу, которой дали названием ZBSband. Тогда парни учились на актерском факультете в Киевском национальном университете имени Карпенка-Карого и их художественный руководитель предложил артистам объединится. Примечательно, что участники коллектива до его основания не были друзьями. Но вскоре не только стали хорошо общаться, но и победили в 9 сезоне песенного конкурса "Х-Фактор".

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OBOZREVATEL хочет напомнить, как расшифровывается название бенда, когда был создан дебютный альбом музыкантов, а также, чем они занимаются после окончания вокальной программы. Богдан и Владислав пришли на кастинг шоу в городе Мариуполь и буквально "порвали" зал своим талантом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как объяснил Буйлук, ZBSband – это аббревиатура, которая расшифровывается, как "Золотое Бойс Шоу Бенд", так как именно после совместной работы на одной сцене киевского театра "Золотые Ворота" они поняли, что создадут неплохой тандем. Летом 2018 года с данным названием исполнители пришли на "Х-Фактор", где получили 4 "да" от жюри. А 29 декабря того же года, зрители выбрали их победителями. Стоит отметить, что это первая в истории конкурса группа, которая выборола "золото".

17 мая 2019 парни выпустили дебютный альбома "Аудиотеатр", презентация которого состоялась на импровизированном квартирнике. Всего в альбом вошло 11 акустических песен, часть из которых они уже исполняли на "Х-Факторе". Помогала юным артистам в исполнении их желания украинская певица Настя Каменских. После знакомства на "СТБ" участники коллектива поддерживали с ней связь и спрашивали совета.

Сейчас же Буйлук с Онищенко продолжают играть в театре. Кроме того, они помогают Вооруженным силам Украины, устраивают сборы средств и покупают бойцам обмундирование. Победители проводят розыгрыши и аукционы, активно донатят на армию, ищут для бездомных животных новых хозяев.

Совсем недавно OBOZREVATEL рассказывал, чем занимается после победы в "Х-Факторе" поющий физрук Виктор Романченко. Он получил приз в размере 2 миллионов гривен и благодаря этому продолжил свое развитие в музыкальной сфере. В мае 2022 года артист презентовал песню под названием "Незламні", которая посвящена событиям в нашей стране.

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