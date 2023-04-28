Получил 2 млн и пел с Queen: как сложилась судьба преподавателя физкультуры Виктора Романченко, победившего на 'Х-Факторе'

Поющий физрук Виктор Романченко, как его называет вся Украина, сам того не ожидая, стал победителем популярного шоу на СТБ "Х-Фактор" в 2011 году. Он получил приз в размере 2 миллионов гривен и благодаря этому продолжил свое развитие в музыкальной сфере. Херсонец сразу же начал записывать авторские песни.

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После того как песенное шоу подарило ему узнаваемость, он решил больше не возвращаться к преподаванию физкультуры. Как отметил сам Романченко, сцена его больше манила, чем спортзал, потому он стал появляться на спортплощадке только для того, чтобы не потерять свою форму. OBOZREVATEL решил рассказать, где сейчас проживает артист, чем занимается и какими достижениями может похвастаться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор является чемпионом Украины по греко-римской борьбе. В одном из интервью он признался, что уже стар для большого спорта. После "Х-Фактор" ему предлагали вернуться в Херсонский государственный университет, чтобы приобщать молодежь к спорту, однако звезда не согласился. "Пока что на сцене мне преподавать физкультуру легче", – заявил мужчина.

Еще в далеком 2012 году вокалист выступил с легендарной группой "Queen" и американским певцом Адамом Ламбертом. Знаменитость также был приглашен на концерт Элтона Джона в качестве исполнителя. Мало кто помнит, но в 2014 году он попробовал свои силы в национальном отборе на Евровидение. Судьи внесли Виктора в 20 лучших.

До полномасштабного вторжения РФ исполнитель жил на четыре города: Луцк, Одесса, Киев, Белозерка (Херсонская область). В столице Украины он проводил наибольшее количество времени, так как тут создавались новые шедевры. Чтобы отдохнуть, он ехал в Белозерку, откуда родом. Также он давал концерты по всей стране.

К слову, в мае 2022 года артист презентовал песню под названием "Незламні", которая посвящена событиям в нашей стране. Мелодию трека создал испанский вокалист, с которым сотрудничал Романченко. Рафаэль даже предложили ему выступить с этой композицией на Евровидении-2022, но украинец не прошел отбор. Далее Виктор использовал мелодию и написал к ней слова.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что говорит о войне победитель первого сезона "Х-Фактор" Алексей Кузнецов. Сейчас мужчине 31 год, и в январе 2023-го он впервые стал папой. Вместе со своей супругой Екатериной Семеновой и наследником украинец проживает в Нью-Йорке.

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