Состоялся показ фильма ''Харьковское контрнаступление. Земля'' из цикла документальной трилогии ''Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле''

В среду 22 марта в эфире национального телемарафона Единственные новости украинцам показали документальную ленту "Харьковское контрнаступление. Земля". Это третий фильм из трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" авторства Артема Шевченко.

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Зная о неизбежности войны, военная разведка рядом с малыми группами спецназовцев начала формировать более мощные подразделения, четко понимая, что придет именно их время. Об этом в фильме рассказал генерал-майор Кирилл Буданов, документальная лента размещена на Youtube канале ГУР МО.

Одну из ключевых ролей в обороне Харькова, а впоследствии и увольнении во время контрнаступательной операции почти 8500 квадратных километров, более 400 населенных пунктов и более 150 тысяч жителей Харьковской области сыграло спецподразделение ГУР МО "Кракен". Он в начале сентября 2022 года в составе Сил обороны и безопасности освобождал от врага город Балаклея, а впоследствии и всю восточную часть города Купянск за рекой Оскол.

В фильме продемонстрированы кадры интенсивных боевых действий спецподразделения во время ударно-штурмовых действий в ходе освобождения от российских агрессоров этих городов и окрестных населенных пунктов.

"Мы передаем разведданные в штабы, которые руководят этим всем. Непосредственно от нас, кроме предоставления своевременной разведывательной информации, было задействовано штурмовое спецподразделение Кракен. Он показал себя достаточно эффективно в таких боевых действиях. Они специализируются на боевых действиях внутри населенных пунктов, поэтому для них там было все привычно: за достаточно непродолжительный срок нужно было создать из совершенно разных людей создать эффективно действующее подразделение, основы, на которых они формировались, были абсолютно правильные - это верность народу Украины, это желание уничтожить врага, и это безоговорочное подчинение своим командирам. Их никакие команды, как и должно быть в армии, не обсуждаются. Решили, им поставили задание, они его выполняют. Несмотря на то, насколько это тяжело, страшно, есть желание или нет. Мы гордимся ими", - рассказал Кирилл Буданов. "Мы сами выходим в серую зону, в тыл противника, ведем к разведке, снимаем информацию. Мы видим вражеские силы, средства, чем они воюют, какой у них количественный состав. Это все мы видим и мы передаем и на Киев, и сами эту информацию обрабатываем и потом уже совместно с подразделениями ВСУ по тому плану, который мы производим, мы действуем", – сообщил командир спецподразделения "Кракен" с позывным "Вито".

По словам генерал-полковника Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками ВСУ, результаты контрнаступления в Харьковской области превысили ожидания командования.

"Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, что враг просто бы пошатнулся и посыпался. Действия наших войск были настолько быстры и столь неожиданны для них, что это привело к панике, это привело к потере управления, это привело к тому, что их Военнослужащие начали бежать, там большие трофеи были захвачены, мы взяли только танками два батальона, около двух батальонов техники механизированных войск и много другой специальной техники, то есть там были некоторые танки, словно действительно из парада пришли, результат, конечно, был намного больше. "Мы планировали километров на 2000 меньше квадратных, и это дало такой значительный толчок для дальнейших наших наступательных действий", - рассказал Александр Сырский.