Сообщения в никуда. Дядя Жора рассказал, как пытался достучаться до звезд из России

Популярный украинский ведущий и комик Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, признался, что в первые дни полномасштабной войны пытался связаться с коллегами из РФ. Все попытки достучаться до российских артистов оказались тщетными.

Об этом шоумен рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на одноименном YouTube-канале. Он не стал называть имена знаменитостей, которым звонил и писал.

Все это были люди, с которыми Дядя Жора непосредственно контактировал по работе. В основном, юмористы и телеведущие. Он наивно полагал, что обращения заставят коллег говорить правду о преступной и убийственной войне в Украине, однако в ответ получил лишь молчание.

Видео дня

"Это все в никуда. Половина этих SMS или непрочитанные, или прочитанные и без ответа", – прокомментировал шоумен.

Мичковский понимает, что русский народ слишком труслив, чтобы бороться с режимом и говорить правду.

"С одной стороны, весь русский народ должен нести ответственность за войну в Украине. Потому что это Россия напала, Россия вторглась, Россия – это и есть все россияне вместе под руководством своей власти. С другой стороны, есть мнение "а чего мы, это все власть, а простой народ не виноват". Но народ же эту власть выбирал. Молчание, неактивность людей, они боятся говорить", – подчеркнул комик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица и композитор Ирина Билык не сдержала эмоций и расплакалась в прямом эфире, рассказывая журналистам о несостоявшемся диалоге с Филиппом Киркоровым, которому артистка в 2010 году подарила собственный хит "Снег". Ранее музыканты вместе исполняли песню на концертах и даже дружили за пределами сцены, однако с началом войны "король российской эстрады" решил лицемерно игнорировать коллегу и подругу. О сообщении Билык былому приятелю – читайте в нашем материале.