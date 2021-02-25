Соня Плакидюк показала, как выглядела 13 лет назад. Фото

Украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала, как выглядела 13 лет назад.

Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. На черно-белом фото 19-летняя девушка кокетливо смотрела в кадр. Также знаменитость опубликовала свежий кадр, на котором показала, как она выглядит сейчас. Соня позировала в спортивном наряде, фотографируя себя при этом в зеркале. На ней практически не было макияжа, волосы собраны в хвост (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сколько мне лет на этой фотке, как думаете?", – спросила она в первой публикации.

"Ответ: на предыдущей фотке мне 19 (2008 год).

А на этой восхитительной картинке с унитазом – на 13 лет больше", – написала Плакидюк в следующем посте.

Поклонники в комментариях отметили, что звезда в 19 выглядела совсем юной, и они не сразу узнали ее на фото. Вот некоторые их комментарии:

"В этой девочке и не узнать ту роскошную Соню,которую я видела в "Топ-модель по-украински", "Потрясающая", "Фигура супер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Соня Плакидюк снялась с обнаженными мужчинами. Она позирует в откровенном наряде: на ней корсет, который выгодно подчеркивает бюст, и колготки в сетку. Свой образ звезда дополнила объемным белым ожерельем на шее и красиво уложенными длинными волосами.