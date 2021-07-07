Солистка KAZKA запустила челлендж против хейта и буллинга

Фронтвумен украинской группы KAZKA Александра Зарицкая запускает челлендж под названием "Красива Серцем". Он призывает любить и принимать себя таким, какой ты есть – вместе со всеми недостатками.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе исполнительницы. По словам артистки, в детстве и в начале своей карьеры она неоднократно переживала травлю. Знаменитости часто писали, что она "толстая, безголосая и не формат для сцены". Сейчас артистка вернула уверенность в собственных силах и находится в гармонии с собой.

"Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена. Я не понимала, как так можно? Зачем люди мне пишут это? Как мои песни могут вызвать столько ненависти и негатива? Тогда я реально думала уйти со сцены", – сказала Зарицкая.

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К слову, желание немного повлиять на ситуацию с неконтролируемым буллингом и хейтом в соцсетях вдохновили певицу записать песню "Красивая сердцем", ставшую саундтреком к сериалу "Моя любимая Страшко", который вскоре выйдет на телеканале "1+1".

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Она поет и разговаривает чисто на украинском, русском и английском.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что в детстве страдала от оскорблений по поводу своего лишнего веса. Тогда знаменитость старалась переводить все внимание на других, и указывать на их недостатки.