Солистка 'KAZKA' Зарицкая рассказала, почему разошлась с парнем

Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая рассказала о недавнем расставании с бойфрендом и планах на будущее. По словам певицы, ее бывший избранник не смог справиться с ревностью.

Паре пришлось закончить отношения, ведь публичная жизнь артистки не устраивала ее любимого. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина после участия в шоу "Маска" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Солистка поделилась, что их отношения были только на начальной стадии, поэтому партнеры присматривались друг к другу. Они отлично проводили время и Александра чувствовала себя классно, пока в ее жизни не появился еще один человек.

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"Я с ним не была в серьезных отношениях. У нас все только начиналось и все было классно. Но случился один проект, и появился партнер Юра Мешков", – вспомнила артистка.

Она призналась, что ее бывший избранник ревновал к партнеру по танцевальному шоу и хотел больше времени проводить вместе, поэтому в паре начались ссоры. Со временем молодые люди приняли решение разойтись.

"Сейчас мое сердце свободно. Но я открыта к новым отношениям. На днях ходила на свидание, но ничего серьезного. Пока я просто классно провожу время", – поделилась фронтвумен группы "KAZKA".

Разговаривая о предстоящей свадьбе, Александра заявила, что не спешит с таким ответственным шагом. Главное для нее – найти достойного партнера.

"Мне кажется, когда я соберусь замуж, а для меня это самая серьезная штука в мире, должна быть уверена в партнере на 100%. Это точно будет не скоро", – подытожила певица.

Отметим, что в сети давно гуляют слухи о романе между Зарицкой и Юрием Мешковым. OBOZREVATEL рассказывал, как аудитория артистов реагирует на их общие фотографии.

Коротко о звезде:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы "KAZKA". Родилась в Харькове 3 августа 1992 года. В 2014 году, после окончания вуза, приняла участие в шоу "Голос країни", где успешно прошла слепое прослушивание. Вместе с Никитой Будашем создали группу KAZKА, которая дебютировала в марте 2017 года.