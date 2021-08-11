Солистка группы KAZKA – о первой безответной любви: осталась подростковая травма

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что в 23 года у нее была безответная влюбленность и поэтому сейчас ей сложно довериться и начать отношения. По словам артистки, на тот момент она очень много времени проводила с понравившимся мужчиной – он был ее другом.

Исполнительница рассказала, что тогда старалась ловить каждый его взгляд, но со стороны мужчины было безразличие. Об этом знаменитость сообщила в интервью Маше Ефросининой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это была первая любовь, когда человек прямо возле тебя, и ты ловишь каждый его взгляд, собираешься на каждую встречу с ним, а он воспринимает тебя как друга", – рассказала Зарицкая.

Видео дня

По мнению певицы, мужчина знал об этих чувствах, но не воспринимал ее "как красивую девушку". Артистка отметила, что самое страшное и больное для нее было видеть возлюбленного рядом с другими спутницами.

"Ты идешь, а внутри тебя все умирает, и ты ненавидишь этот мир. Сейчас мне очень тяжело в кого-то влюбляться, осталась подростковая травма. Пока я не буду знать, что человек готов ради меня на все, я не дам никаких признаков симпатии", – добавила Зарицкая.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Александра Зарицкая считает себя квир-человеком из-за того, что у нее не складываются отношения с парнями. Артистка заявила, что решила рассказать об этом сейчас, чтобы поддержать каминг-аут MELOVINа.