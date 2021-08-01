Солистка Go_A рассказала, как изменились ее гонорары после участия в 'Евровидении-2021'

Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко раскрыла подробности своих гонораров после участия в международном песенном конкурсе "Евровидении-2021". Знаменитость заявила, что сейчас коллективу платят достаточно большую сумму за выступления, а также улучшились условия работы.

По словам Павленко, что несмотря на большие гонорары, у нее совсем нет времени тратить деньги, говорила в программе "Світське життя". Саму сумму артистка не назвала, но сказала, что гонорары после "Евровидения-2021" выросли примерно в 300 раз.

"Ну, не забывайте, что до Нацотбора, мы вообще были ноунеймами. Честно говоря, я еще не поняла, что могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги. У меня как-то нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel", – призналась звезда.

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Павленко также отметила, что не только увеличились гонорары, но и прибавилось большое количество поклонников. Так, гастролируя по Европе, группа не ожидала увидеть огромные очереди и толпы на их концертах.

"Это вдохновляет, поскольку мы поем на украинском языке, нам начали подпевать с первой песни, несмотря на то, что начинали мы не с хита", – говорила Екатерина.

Коротко о группе:

Go_A – популярная украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года выпустили дебютный альбом "Иди на звук". В том же году Go_A победила в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня "Веснянка" попала на волны Kiss FM, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance".

Ранее эксклюзивно для OBOZREVATEL Солистка Go_A Екатерина Павленко дала откровенное интервью. Знаменитость рассказывала, в чем секрет популярности песни SHUM , что помешало группе победить в международном песенном конкурсе и насколько они успешны в финансовом плане.