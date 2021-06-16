Солистка Go_A о феномене Верки Сердючки: на Евровидение до сих пор приходят со звездой на голове

Солистка популярной украинской группы Go_A Екатерина Павленко раскрыла подробности поездки с Веркой Сердючкой на фестиваль в Нидерланды. По словам артистки, европейцам очень понравился их номер на Евровидении 2021, именно поэтому они хотят услышать хит еще раз.

Об этом солистка Go_A рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL. Кроме прочего, Екатерина Павленко призналась, почему Украине в этом году не дали первое место и в чем секрет популярности песни SHUM.

"9 декабря на фестивале Het Grote Songfestivalfeest в Амстердаме выступят победители Евровидения разных лет, а также мы и Верка Сердючка от Украины. Это очень масштабное событие в рамках песенного конкурса. Будет большой зал и много прессы", – отмечает Павленко.

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По словам артистки, хоть они и не победили в конкурсе, но их часто приглашают в Европу на различные мероприятия, концерты и фестивали.

Любопытно, что Павленко не знакома лично с Андреем Данилко, выступающим в сценическом образе Верки Сердючки. "Единственное место, где мы пересекались – сцена Нацотбора (Данилко был там судьей – Ред.). Больше нигде. Даже за кулисами не общались", – рассказывает солистка Go_A.

Однако именно выступление Сердючки на Евровидении запомнилось ей больше всего. "Это было максимально круто и уникально, – добавляет певица. – Сердючка до сих пор в топах, о ней говорят, приходят на Евровидение со звездой на голове".

Коротко о группе:

Go_A – популярная украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года выпустили дебютный альбом "Иди на звук". В том же году Go_A победила в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня "Веснянка" попала на волны Kiss FM, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance".

Напомним, солистка Go_A Екатерина Павленко в интервью OBOZREVATEL рассказала, в чем секрет хита SHUM.