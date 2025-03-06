Солист 'Ногу свело!' Покровский с украинским флагом вышел на митинг в США и пригрозил американцам 'Россией №2'

Солист российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский, находящийся в США, показал, что иностранцы массово выходят на митинги в поддержку Украины в Штатах. Певец шел в толпе с украинским флагом.

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"Мы с вами!" – обратился он к украинцам. Видео с митинга солист опубликовал в Instagram и пригрозил "свободному миру" стать второй Россией.

Максим Покровский написал пост, в котором выразил свое возмущение бездействием американских властей. Он также призвал иностранцев присоединяться к митингам.

"Если вы верите, что кто-то сделает это за вас, очень скоро мы будем иметь Россию №2 по эту сторону "прекрасного океана". Не сидите дома! Обратитесь к местным властям и заставьте их что-то сделать! Присоединяйтесь к протестам! Присоединяйтесь к сообществам или создавайте собственные. Вместе мы сильны! Восстанавливаем помощь Украине!" – высказался артист.

Напомним, Максим Покровский угрожал всем звездам-путинистам, что поддержка геноцида станет "пятном" на их репутации. Артист заверил, что сам "приложит к этому руку". Певец выразил надежду, что в будущем его государство изменится и сознательные люди не забудут кровожадным пропагандистам их жестокость и продажность.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа "Ногу свело!" выпустила жуткий клип о "бесовщине" в России. В видеоработе, созданной с помощью искусственного интеллекта, артисты иронически раскрыли суть кремлевского режима.

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