София Стужук рассказала новые детали о бывшем муже: сжимал мои щеки до крови и говорил, что я никто

Популярная украинская блогерша-миллионница София Стужук призналась, что отношения с бывшим супругом Дмитрием, который умер в 2020 году из-за осложнений после COVID-19, были непростыми. Пара прожила вместе шесть лет, и за это время, по словам знаменитости, она регулярно сталкивалась с агрессией со стороны партнера.

Эмоциональные качели и скандалы присутствовали в отношениях возлюбленных с самого начала, однако тогда еще 19-летняя София верила, что мужчина измениться, поэтому за каждой громкой ссорой и большой обидой следовали прощение и примирение. Об этом блогер рассказала журналистке Рамине Эсхакзай в YouTube-шоу "Ходят слухи".

Первые звоночки, вспоминает Стужук, проявлялись только словесно. Однажды она в шутку сказала: "Ой, иди в ж*пу", на что Дмитрий агрессивно ответил и строго спросил: "Тебя не учили с мужчинами разговаривать?". Тогда еще юная София растерялась и не знала, как реагировать правильно, однако почувствовала внутри обиду. Со временем она лишь накапливалась, хотя сама блогер этого не осознавала.

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Довольно часто мужчина ходил без нее в клубы и тайно отдыхал в ресторанах с неизвестными спутницами. Стужук узнавала об этом от подписчиков, которые незаметно фотографировали Дмитрия и отправляли ей в direct. Каждый раз София намеревалась собрать вещи, устроить истерику и уйти, однако боялась потерять отношения, поэтому находила поступкам любимого оправдания. Сейчас, признается бизнесвумен, она бы такое терпеть не стала.

"Он же в клубы без меня первое время ходил, бывало, что переписки находила, что он кого-то куда-то звал. Я в истерике, собираю вещи, иду. В принципе, так вся жизнь была, просто где-то масштабнее и глобальнее. А потом перемирие", – вспомнила знаменитость.

Ситуация усугубилась, когда мужчина начал применять и физическую силу. Он не избивал Софию, как признается она сама, однако мог сделать очень больно. Кроме того, звезда сети вспомнила, что Дмитрий всегда объяснял свои действия фразой: "Ты меня сама спровоцировала". Как бы там ни было, Стужук не считает бывшего абьюзером. По крайней мере, уже сейчас.

"Бывало, что сжимал мне щеки сильно, что у меня кровь шла. Я позволяла делать это с собой. Условно, я обижаюсь, терплю, а потом как выскажусь резко! Он, конечно, со своей агрессией, плюс эти препараты, он раскачанный был и давно их принимал... У него штора падает: "Ты, с*ка, как со мной говоришь?". А я ему еще что-то говорю и все – начинается махач. Это были не удары, а что-то типа ухватить, что-то стукнуть. Дальше мои слезы, истерика, желание уйти и снова примирение", – прокомментировала популярная многодетная мама.

Родители старались не ругаться при детях, однако те все же невольно становились свидетелями ссор.

Из-за низкой самооценки София верила, что она заслужила такое отношение к себе. Несмотря на все, она любила мужа и пыталась сохранить брак. Когда инфлюенсер все-таки решилась на развод, то родители и близкие поддержали ее. Дмитрий же в агрессивной форме пытался убедить жену этого не делать – апеллировал тем, что "ее больше никто не полюбит".

"Мой муж убеждал меня, что я никто и что меня больше никто не полюбит: "Да кому ты такая нужна? Кто тебя еще вытерпит кроме меня?". Я клянусь, потом я думала, что если не готовлю и не убираю, я могу это делать, но не люблю и не хочу, то что я за женщина такая, кому я буду нужна. А еще одна с тремя прицепами", – поделилась воспоминания популярная украинка.

Пара так и не успела развестись – через полгода после решения подать на развод Дмитрий скончался из-за проблем с сердцем, которые начались после коронавируса. Ему было 34 года. Без отца остались сын Дэвид и дочери Лола и Оливия. Сейчас Стужук воспитывает их самостоятельно.

Коротко о знаменитости:

София Стужук – 26-летняя скандальная блогерша-миллионница, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.

Ранее OBOZREVATEL писал, что София Стужук рассекретила свой заработок в месяц. Также она перечислила самые дорогие покупки, в том числе автомобили и недвижимость.