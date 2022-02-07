София Стужук получила химические ожоги: кожа сожжена, появилась аллергия

Украинская блогерша-миллионница София Стужук рассказала, что получила термические и химические ожоги на лице. Причиной стал некачественный крем, который звезда социальных сетей заказала в интернете.

Также она добавила, что из-за поддельной косметической продукции на коже появилась аллергическая реакция. Историей и последствиями неприятного инцидента мама троих детей поделилась в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам инфлюэнсера, она всегда пользовалась одним и тем же кремом, который лично покупала в магазине. Однако в последний раз его не было в наличии, поэтому она заказала уходовое косметическое средство онлайн.

Видео дня

Знаменитость намазалась кремом и пошла в сауну, где сначала парилась при высоких температурах, а затем пошла в снежную комнату, где кожа должна была остыть.

"У меня произошел и химический, и термический ожоги. Кожа вся сожжена. У меня какая-то аллергия пошла, какой-то дерматит. Теперь мне нужно все это восстанавливать минимум две недели", – сказала Стужук.

По словам блогерши, она даже не ожидала, что косметические средства могут подделывать. Сейчас ее лицо "сухое, воспаленное, болит и облезает".

Чтобы избавиться от неприятных ощущений и полечить кожу, она пользуется противовоспалительным и увлажняющим кремом, а также специальными масками.

Ранее OBOZREVATEL писал, что София Стужук рассекретила свой заработок в месяц. Также она перечислила самые дорогие покупки, в том числе автомобили и недвижимость.

Коротко о звезде:

София Стужук – 26-летняя скандальная блогерша-миллионница, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.