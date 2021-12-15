София Стужук показала лицо до пластических операций. Архивные фото

Украинская блогер София Стужук показала, как выглядела 10 лет назад. Знаменитость обнародовала фото, сделанные еще до пластических операций и множества косметических процедур.

Архивные кадры инфлюэнсер опубликовала в личном Instagram-аккаунте в формате сторис (временных снимков и видео). Отметим, что на страницу знаменитости в этой социальной сети подписано более 5,6 млн пользователей.

Уроженка Крыма показала юную себя рядом со своей тетей. Блогер призналась, что давно не виделась с ней и скучает.

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На фотографиях видно, что лицо знаменитости сильно изменилось. У 16-летней Стужук более округлые черты лица, а нос и щеки кажутся большими, чем сейчас.

Кроме того, сейчас 26-летняя блогер-миллионник изменила форму бровей и начала делать макияж совсем по-другому.

На еще одном снимке София держала на руках маленькую дочь своей тети. Она призналась, что женщина много ей подсказывала и делилась полезной информацией о воспитании детей.

Напомним, что сейчас София воспитывает троих детей – Дэвида, Лолиту и Оливию, – которых родила отблогера и фитнес-тренера Дмитрия Стужука. Весной-2020, после шести лет брака, пара объявила о разводе. 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений COVID-19.

Сейчас интернет-звезда закрутила роман с экс-возлюбленным своей подруги Саши Бо Игорем Пустовитом. София ответила на вопросы подписчиков о своих новых отношениях.

Коротко о знаменитости:

София Стужук – 26-летняя блогер-миллионник, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым). После окончания школы переехала в Киев вместе с отцом, отказавшись от российского паспорта.

Выучилась на юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Снималась для журнала Playboy UA.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Стужук показала свою фигуру на обнаженных фото. Она позировала без купальника в большом джакузи с подсветкой на отдыхе в Одессе.