София Ротару решила продать отель в Крыму за € 23 млн: как он выглядит изнутри

Украинская исполнительница София Ротару продает свой отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Он находится в центре Ялты на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году.

Об этом сообщает издание "КП" со ссылкой на российскую певицу Анну Калашникову. Звезда отметила, что когда посещала Крым, то познакомилась с риелтором, который предлагал ей выкупить недвижимость Ротару. По ее словам, мужчина назвал причиной, по которой София Михайловна продает отель, отсутствие концертов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, что около 30 лет назад Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. По слухам, на ремонт звезда потратила около одного миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу.

Изначально Ротару хотела за него 25 миллионов евро, сообщил риелтор. Теперь же артистка снизила цену на два миллиона – но и это недешево, считает специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару. Именно в нем артистка проводит большую часть времени в период пандемии коронавируса.