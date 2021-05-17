София Ротару решила продать отель в Крыму за € 23 млн: как он выглядит изнутри

Юля Ухина
Юля Ухина
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София Ротару продает отель в Крыму

Украинская исполнительница София Ротару продает свой отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Он находится в центре Ялты на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году.

Об этом сообщает издание "КП" со ссылкой на российскую певицу Анну Калашникову. Звезда отметила, что когда посещала Крым, то познакомилась с риелтором, который предлагал ей выкупить недвижимость Ротару. По ее словам, мужчина назвал причиной, по которой София Михайловна продает отель, отсутствие концертов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отель Софии Ротару в Крыму Villa Sofia
Номер в отеле Софии Ротару в Крыму
Номер в отеле Софии Ротару в Крыму

Напомним, что около 30 лет назад Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. По слухам, на ремонт звезда потратила около одного миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу.

Изначально Ротару хотела за него 25 миллионов евро, сообщил риелтор. Теперь же артистка снизила цену на два миллиона – но и это недешево, считает специалист.

Отель Софии Ротару в Крыму Villa Sofia
Отель Софии Ротару в Крыму Villa Sofia
Вид с окна в отеле Софии Ротару в Крыму
Терраса Villa Sofia для особенного вечера
Вид на море из отеля Софии Ротару в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару. Именно в нем артистка проводит большую часть времени в период пандемии коронавируса.

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