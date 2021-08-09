София Ротару представила новую песню: появилась реакция Пугачевой и Баскова

74-летняя народная артистка Украины София Ротару, которая перед выступлением на концерте ко Дню независимости в Киеве появится на конкурсе "Новая волна" в Сочи, выпустила новую песню. Певица порадовала поклонников композицией под названием "Ледяные дожди".

Соответствующий пост Ротару опубликовала на личной страничке в Instagram. Артистка подписала ролик строчкой из своей новой песни: "Сердце хочет любить и верить в твою любовь".

В своей песне София Ротару спела о любви и своих воспоминаниях.

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Долго ждать реакции в сети певице не пришлось. Поклонники Ротару остались в восторге от новой песни и засыпали ее комплиментами.

"Спасибо вам за этот подарок. Шикарно. Второй день на повторе", "Это невероятная песня. Я ее слушала весь день", "Песня шикарная", "Спасибо за такую прекрасную премьеру. Очень душевная песня", "Невероятно красивая песня", "Прекрасная песня, затрагивает до глубины души. Восхищаюсь", – пишут в сети.

Примечательно, что в комментариях появилась и сама Алла Пугачева. Примадонна оставила реакцию в виде эмодзи "палец вверх", показав, что ей нравится новая работа коллеги. Также композицию народной артистки оценил и Николай Басков. Он тоже оставил эмодзи.

К слову, 7 августа София Ротару отметила 74-й день рождения. В честь такой даты звезда поделилась с фанатами новым ярким фото.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что София Ротару прибегала к хирургическому вмешательству. Артистка сделала СМАС-подтяжку лица, блефаропластику и подтяжку.