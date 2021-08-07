София Ротару перед концертом на День Независимости выступит на конкурсе в РФ

Народная артистка Украины София Ротару перед выступлением на праздничном концерте ко Дню независимости в Киеве появится на конкурсе "Новая волна" в российском курортном городе Сочи. Мероприятие состоится 19 августа.

Соответствующая информация появилась на официальной странице музыкального конкурса в Instagram. Звезда споет на открытии конкурса за пять дней до того, как выйдет на сцену НСК "Олимпийский" в Киеве, где присоединится к концерту "Лучшие песни независимости".

"Я назову планету именем твоим!" от радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса – 19 августа", – говорится в анонсе к российскому мероприятию.

Видео дня

Кроме Ротару на сцену "Новой волны" выйдут такие украинские исполнители, как Светлана Лобода, Maruv, Таисия Повалий и Ани Лорак.

Напомним, 7 августа Ротару исполнилось 74 года. Она отпраздновала день рождения вместе с семьей в Италии, в Форте-деи-Марми. На снимках с отдыха певица предстала улыбаясь, держа велосипед с корзиной цветов. Она позировала на фоне виллы в белом воздушном платье и такого же цвета накидке. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и соломенную шляпу.

Как сообщал OBOZREVATEL: