София Ротару перед концертом на День Независимости выступит на конкурсе в РФ
Народная артистка Украины София Ротару перед выступлением на праздничном концерте ко Дню независимости в Киеве появится на конкурсе "Новая волна" в российском курортном городе Сочи. Мероприятие состоится 19 августа.
Соответствующая информация появилась на официальной странице музыкального конкурса в Instagram. Звезда споет на открытии конкурса за пять дней до того, как выйдет на сцену НСК "Олимпийский" в Киеве, где присоединится к концерту "Лучшие песни независимости".
"Я назову планету именем твоим!" от радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса – 19 августа", – говорится в анонсе к российскому мероприятию.
Кроме Ротару на сцену "Новой волны" выйдут такие украинские исполнители, как Светлана Лобода, Maruv, Таисия Повалий и Ани Лорак.
Напомним, 7 августа Ротару исполнилось 74 года. Она отпраздновала день рождения вместе с семьей в Италии, в Форте-деи-Марми. На снимках с отдыха певица предстала улыбаясь, держа велосипед с корзиной цветов. Она позировала на фоне виллы в белом воздушном платье и такого же цвета накидке. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и соломенную шляпу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская исполнительница София Ротару решила продать свой отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Он находится в центре Ялты на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году.
16 и 17 августа в одесском ночном клубе ITAKA выступит украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России. Поклонникам она пообещала, что они услышат свои любимые хиты, а также песни на украинском языке
В свою очередь известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что певица Ани Лорак, которая запланировала концерты в Одессе, является коллаборантом и сотрудничает со страной-агрессором. Он также вспомнил, как Лорак стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась" в то время, как убивали украинских граждан.