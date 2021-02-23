Собчак устроила фотосессию на пляже в откровенном купальнике

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак позировала в ярко-красном купальнике.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram. Звезда стоит на пляже в купальнике алого цвета, сверху она надела черно-белую накидку с тонким поясом, а также солнцезащитные очки. Свой образ Собчак дополнила кулоном на шее небесно-голубого оттенка, насыщенными красными губами и огромным деревянным веслом, которое она уверенно держит в руке (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ну что, защитнички? С Праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от "бабы с веслом", – подписала снимок телеведущая.

Поклонники с юмором отреагировали на такое поздравление, поэтому в комментариях пишут, что "от бабы с веслом не укрыться":

"Какое красивое весло!", "Где такой подарок можно приобрести?", "Пусть лучше защищаются!", "Надо было без белья".

Напомним, Ксения Собчак – российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, Собчак в леопардовом купальнике улеглась на пляже Мальдив. Она поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в леопардовом купальнике.