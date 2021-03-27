Собчак ответила на критику из-за интервью со "скопинским маньяком"

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак после того, как она попала в скандал из-за интервью у недавно освободившегося из колонии "скопинского маньяка" Виктора Мохова, ответила на критику.

Знаменитость опубликовала большой пост в Instagram после того, как пользователи сети обвинили Собчак в популяризации образа преступника. Так, ведущая решила ответить на главные вопросы касательно интервью.

В посте Собчак заявила, что она не платила маньяку за интервью. Но при этом она сообщила, что иногда единственный способ вывести собеседника на разговор – это заплатить ему. Помимо этого, Ксения ответила, что жертва, о которой идет речь в интервью, была в курсе материала – девушка даже подписала согласие на съемку.

"Я прихожу на интервью не чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя", – сообщила ведущая.

Собчак ответила на вопросы касающегося интервью со " "скопинским маньяком". Instagram Ксении Собчак

В конце поста Собчак напомнила, что благодаря ее интервью Следственный комитет начал проверку в отношении Мохова.

"Это важнейший промежуточный итог", – подытожил ведущая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Семен Слепаков написал стих о поведении телеведущей Ксении Собчак, которая взяла интервью у "скопинского маньяка" Виктора Мохова.