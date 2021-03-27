Собчак відповіла на критику через інтерв'ю зі "скопинським маніяком"

Російська телеведуча, акторка і політик Ксенія Собчак після того, як вона потрапила в скандал через інтерв'ю у нещодавно звільненого з колонії "скопинського маніяка" Віктора Мохова, відповіла на критику.

Знаменитість опублікувала великий допис в Instagram після того, як користувачі мережі звинуватили Собчак в популяризації образу злочинця. Так, ведуча вирішила відповісти на головні питання щодо інтерв'ю.

У пості Собчак заявила, що вона не платила маніяку за інтерв'ю. Але при цьому вона повідомила, що іноді єдиний спосіб вивести співрозмовника на розмову – це заплатити йому. Крім цього, Ксенія відповіла, що жертва, про яку йде мова в інтерв'ю, була в курсі матеріалу – дівчина навіть підписала згоду на зйомку.

"Я приходжу на інтерв'ю не щоб заявити свою моральну позицію, а щоб розкрити героя", – повідомила ведуча.

Собчак відповіла на питання, що стосуються інтерв'ю зі "скопинським маніяком". Instagram Ксенії Собчак

В кінці допису Собчак нагадала, що завдяки її інтерв'ю Слідчий комітет почав перевірку щодо Мохова.

"Це найважливіший проміжний підсумок", – підсумував ведуча.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Семен Слєпаков написав вірш про поведінку телеведучої Ксенії Собчак, яка взяла інтерв'ю у "скопинського маніяка" Віктора Мохова.