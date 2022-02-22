Собчак досталось в сети за пост о Путине и Украине: она намекнула, что хейтеры 'тупые'

Скандальная российская телеведущая и блогер Ксения Собчак высказала свое мнение касательно заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Звезда процитировала речь политика-диктатора о "нелегитимности" Украины, чем разгневала интернет-пользователей. Украинских комментаторов, которые стали на защиту родины, знаменитость завуалировано оскорбила.

Снимок Путина и собственную расшифровку его обращения Собчак разместила на личной странице в Instagram. Меньше чем за сутки под публикацией собралось больше 20 тысяч комментариев.

По мнению ведущей, признание независимости "ДНР" и "ЛНР" было очевидным действием со стороны Путина, к которому все были готовы. Ксения отметила, что в своей речи президент России поставил под сомнение легитимность Украины, заявив об отсутствии ее государственности.

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"Это возвращение эпохи Майдана, до этого Путин хоть и демонстрировал пренебрежение к Зеленскому, но называл его президентом. Сейчас же мы вернулись ко временам "фашиствующих молодчиков", – написала Собчак.

В комментариях подписчики начали активно поддерживать Украину, заявляя о желании избежать военных действий и сохранить целостность и суверенитет государства. Пользователи сети вспомнили войну на территории Молдовы и Грузии, отметив цикличность истории. Свое мнение писали и россияне, многие из которых признавались, что не являются сторонниками политики Путина и испытывают стыд за действия президента.

"Руки прочь от Украины", "Занимайтесь своей страной", "Мир в каждый дом", "Обезумели совсем! Это чужая территория", "Как отказаться от российского гражданства?", "Россия не соблюдала и не соблюдает Минские договоренности. Почему свободной стране ставят ультиматумы и диктуют, в какие союзы вступать?", "Мания величия и преследования – и такой человек правит Россией", – оставляли комментаторы.

Собчак раскритиковали за ее отношение к ситуации, назвав знаменитость "самым быстро переобувающимся человеком". Некоторые даже сравнили ведущую с ее коллегой – российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Ксения отреагировала на гневные комментарии пользователей сети. Звезда опубликовала дополнительный пост, в котором разъяснила, что она лишь проанализировала речь Путина, сделав ее "краткий пересказ". Людей, которые этого, по мнению блогера, не поняли, она завуалировано назвала "тупыми". Собчак разместила в профиле цитату российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Коротко о знаменитости:

Ксения Собчак – 40-летння российская телеведущая, блогер, политик, актриса кино и телевидения. Родом из Санкт-Петербурга (Россия). Была замужем за актером и режиссером Максимом Виторганом (2013-2018). С 2019 года замужем за Константином Богомоловым.

Как писал OBOZREVATEL, американский режиссер Роберт Б. Уайди опубликовал фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину в условиях растущей агрессии со стороны России. Он поделился хэштегом #StandWithUkrain ("Встань на сторону Украины"), а также назвал Владимира Путина "следующим штаммом вируса" после COVID-19.