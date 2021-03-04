Эти 9 животных похожи на хозяев, как две капли воды. Фото
Известный фотограф из Великобритании Джерард Джетингс разыскал животных, которые очень похожи на своих владельцев. Фоторепортер решил проверить утверждение о том, что хозяева и любимцы обладают одинаковыми внешними чертами.
У самого Джерарда тоже есть пес и друзья не перестают говорить о схожести этой парочки. OBOZREVATEL выбрал девять забавных фото, которые доказывают "родство" питомца и хозяина.
Писатель позирует для фотосессии со своим привередливым любимцем. У кота есть гример и стилист, а работает он, как истинная модель.
Стилисты подбирали подобные по цвету одежду и аксессуары, также искали удачную позу, чтобы выразить сходство.
Эти суровые ребята произвели впечатление на фолловеров фотографа. Актер позирует со своим грозным котом.
Грумеры любимицы и стилисты мужчины работали вместе – получилась очень похожая прическа.
Эти две красавицы часто выходят на прогулку с подобными прическами – прохожие восхищаются сходством подруг.
Теория о том, что животные похожи на своих хозяев подтвердились серией фото Джерарда Джетингса. Фотограф снял одинаковое выражение лица и мордочки.
Милый котик очень похож на хозяина – они живут вместе уже более 10 лет.
Здесь присматриваться не нужно – сразу видно, что усатые парни живут вместе.
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