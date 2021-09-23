Сновидения по Фрейду: 10 самых интересных толкований снов от психоаналитика

Известный психолог и невролог Зигмунд Фрейд умер 23 сентября 1939 года, однако его авторские теории на слуху до сих пор. Он написал книгу "Толкование сновидений" и предположил, что подсознание с помощью сна рассказывает о настоящих чувствах человека.

В течение дня люди представляют и визуализируют свои обычные желания. Сновидения – это галлюцинации, которые удовлетворяют эти потребности. OBOZREVATEL пишет о самых интересных толкованиях снов со скрытым смыслом по Фрейду.

Психоаналитик утверждает, что все сны тесно связаны с жизнью сновидца. Спящий человек видит "явную и скрытую связь" снов с реальностью.

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Фрейд считал, что шахты, пещеры, карманы и вещи с отверстиями символизируют во сне женские половые органы. Печь, сейф и все согревающие предметы обозначают матку.

Полет во сне означает сексуальное возбуждение тела. Это связано с детскими воспоминаниями, когда подбрасывают малышей вверх, они испытывают от этого огромное удовольствие.

Экзамен в университете указывает на страх после неудачного опыта в реальной жизни. Также сон демонстрирует недостаток уверенности в характере спящего человека.

Сон с падением – мечта, которая не сбылась. Часто это неустойчивость, беспокойство и неполноценность. Падение означает, что какая-то ситуация в реальной жизни неподвластна контролю.

Палка, ружье, зонт, кран, змей и другие продолговатые предметы – это воплощение мужского полового органа. Когда женщина видит во сне змея в красивом доме, она хочет, чтобы ею овладел мужчина.

Звери и насекомые – мысли о братьях и сестрах. Любые отношения с животными означают общение с родственниками.

Преследование отражают страх перед физической угрозой или напряженными ситуациями в реальной жизни. Погоня во сне символизирует страх насилия и угрозу чувствам любви, ревности.

Прогулки голышом отражают многие проблемы, в зависимости от реакции на наготу во сне. Если человек стесняется или встревожен – сновидец скрывает что-то от других. Равнодушие и раскованность в "голом сне" символизирует свободу, честность и открытость.

Короли, императоры и президенты означают во сне родителей. Даже в реальной жизни люди строят свои отношения с боссом по модели общения с мамой или папой в семье.

Путешествие на поезде символизирует смерть, но это не значит, что сновидец погибнет. Человек неосознанно желает покончить с жизнью и покинуть мир от усталости и депрессии.

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