Смогла спеть только несколько слов: Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену. Видео

Известная украинская певица Настя Каменских, которая еще не успела восстановиться после потери голоса, приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны". Поп-дива призналась – возможность петь так и не вернулась к ней на все сто процентов. Но несмотря на это, 35-летняя вокалистка все же появилась перед зрителями.

Видео дня

Видео своего выступления артистка разместила в Instagram. На нем видно, что Насте тяжело управлять своим голосом и брать высокие ноты. Она попросила фанатов исполнить композицию "Обіцяю" вместе с ней. Зал поддержал просьбу любимицы, подарив ей бурные аплодисменты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Вскоре мое лечение будет завершено, работа связок возобновится и мы еще мощнее споем", – написала в личном блоге супруга Потапа.

Часто Каменских демонстрирует в Instagram-stories, как проходит ее лечение и реабилитация. Брюнетка каждый день посещает врача и возобновила уроки вокала. Кроме того, Настя определилась с датами перенесенных концертов. Уже первое выступление состоится 20 апреля в Житомире. С концертной программой "Я – Украина" она посетит 15 городов нашей страны.

Напомним, слухи о разводе с продюсером Алексеем Потапенко звезда так и не прокомментировала. Шоумен, в отличие от возлюбленной, вышел на связь, сказав, что не стоит верить всем сплетням. К слову, Каменских перестала публиковать фотографии с мужем и все реже появляется с ним в обществе.

Как недавно информировал OBOZREVATEL, Настя Каменских объяснила, почему у нее до сих пор нет детей. Знаменитость раздражают вопросы о беременности и советы о материнстве. Селебрити заявила – всему свое время.

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