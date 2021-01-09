СМИ заподозрили Канье Уэста в измене Ким Кардашян

Супруга известной американской звезды реалити Ким Кардашян рэпера Канье Уэста, после слухов об их разводе, заподозрили в романе с мужчиной-блогером Джеффри Старом.

Как сообщает издания Insider, популярная тиктокерша Ава Луис заявила, что у рэпера роман с известным бьюти-гуру, который не скрывает, что он нетрадиционной ориентации. Однако доказательств того, что Уэст и Стар вообще когда-нибудь встречались, нет. В комментарии Луис не называла имени Стара, а пользователи Сети сделали это за нее.

"Наконец, когда Ким решила расстаться, я могу поделиться сплетней, которую скрывала от всех несколько месяцев. Все это развод – не сюрприз. В Канье роман с известным бьюти-гуру. Он человек. Многие уже давно знают об этом", – сообщила изданию Луис.

Джеффри Стар. Associated Press

Сам же Джеффри ответил на неподтвержденные слухи о том, что у него и Канье Уэста были романтические отношения, опубликовав видео на YouTubе. Он рассказал, что ему всегда нравились очень высокие мужчины, но все эти слухи – ложь. Блогер сообщил, что сейчас он одинок, и они с Канье никогда не тусовались вместе.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для светской львицы этот развод может стать третьим.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.