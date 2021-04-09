СМИ вспомнили поездку принца Филиппа в Киев: пил "горилку з перцем"

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп 48 лет был в Киеве. Он приезжал в столицу тогда еще советской Украины, чтобы поддержать дочь, принцессу Анну, на чемпионате Европы по конному спорту.

Впечатления от поездки у Его Высочества были хорошими. Знакомился он с Киевом довольно своеобразно: садился на частный самолет и целый час летал над городом, пишет издание "Факты".

"Хорошо изучив с высоты планировку города, герцог отметил, что столицу советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса – это само по себе чудо!" – вспоминал бывший председатель Киевского горисполкома Владимир Гусев.

СМИ вспомнили поездку принца Филиппа в Киев

Он также делился с инсайдерами, что принц Филипп был очень интересным собеседником. Кроме того, Гусев раскрыл, чем питался герцог в Киеве.

"В перерыве между соревнованиями мы обедали в ресторане "Прага" на ВДНХ. Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку "горилки з перцем", шутливо приговаривая: "Самые лучшие бокалы – длинные. Самые лучшие тосты – короткие", – делился он.

Герцог жил в резиденции по улице Розы Люксембург (сейчас Липская), напротив гостиницы "Киев". А его дочь, участница соревнований принцесса Анна, вместе с членами английской команды остановились в гостинице "Москва" (нынешняя "Украина").

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 9 апреля скончался муж Елизаветы ll принц Филипп в возрасте 99 лет. Он не дожил два месяца до своего 100-летия.