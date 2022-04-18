СМИ показали новую девушку 82-летнего Аль Пачино: ей 28, встречалась с Миком Джаггером и Клинтом Иствудом

Легендарный голливудский актер Аль Пачино, которому 25 апреля исполнится 82 года, закрутил роман с 28-летней светской львицей Нур Альфаллах. Итальянско-американский мачо не первый избранник преклонного возраста, с которым встречается молодая девушка. До этого у нее были отношения с 78-летним музыкантом Миком Джаггером и 60-летним миллиардером-филантропом Николасом Берггрюеном. Однако рекорд побил 91-летний киноактер Клинт Иствуд, с которым американку не раз замечали в Лос-Анджелесе.

О романе Пачино и младшей его на 53 года Альфаллах сообщило издание Page Six. По словам инсайдеров, у пары завязались романтические отношения во время пандемии.

Если верить источнику, то Нур Альфаллах из очень обеспеченной семьи, а ее отец на несколько лет младше нового избранника дочери. Очевидно, главу семейства это не сильно смущает, поскольку он одобрял роман девушки и с Клинтом Иствудом, который был его близким приятелем.

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"Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами... Она была с Аль некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца", – прокомментировал инсайдер.

Папарацци впервые обратили внимание на пару во время художественной выставки Джулиана Шнабеля. А позже общие снимки с мероприятия разместил на своей Instagram-странице коллега Аль Пачино, знаменитый актер Джейсон Момоа.

28-летняя брюнетка, как можно понять из ее профиля в соцсетях, много путешествует и любит собак.

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