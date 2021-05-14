СМИ показали, как выглядели украинские балерины в 20-е годы. Фото

В СМИ опубликовали снимки украинских балерин 1920-х годов. На них они запечатлены в элегантных костюмах на сцене и в реальной жизни.

Соответствующими фото поделилось издание Marieclaire. На первом кадре, который датируется 1918 годом, можно увидеть танцовщицу Ольгу Чаплыгину. Она позирует за кулисами в необычном балетном платье, украшенном аксессуарами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Другие снимки показывают реальные моменты театральной жизни. Они сделаны во время выступлений балерин с такими спектаклями: "Лесная песня" и "Лебедине озеро".

Также издание опубликовало фото участников балета "Корсар" Екатерины Гельцер и Леонида Жукова. Кроме того, на снимках можно увидеть танцовщиц Украинского театра оперы и балета им. Шевченко с репертуаром "Лилея".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали снимки украинских женщин 70х-80-х годов. Автором съемки является Вили Фургало – легенда львовского художественного андеграунда. На кадрах многие красавицы запечатлены в модных образах и с трендовой прической с начесом во время прогулки, сидя в машине или просто позируя посреди улицы.