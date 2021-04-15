СМИ показали, как изнутри выглядит дом Елизаветы II и принца Филиппа на Мальте. Фото

В СМИ показали, как выглядит бывший дом Елизаветы II и принца Филиппа на Мальте, где члены британской королевской семьи жили с 1949 по 1951 год.

Соответствующие фото публикует издание Mirror. По словам инсайдеров, двухэтажная вилла Guardamangia находится на окраине города Валлетта, столицы Мальты. На участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров, кроме дома, также расположены конюшни и большой сад.

Здесь Елизавета, тогда еще принцесса, и Филипп провели первые годы своей семейной жизни. Они переехали на Мальту, так как там был расквартирован Королевский флот, а Филипп командовал фрегатом.

Отмечается, что сейчас особняк после реставрации планируют превратить в музей. На первом этаже виллы 18 века разместятся выставки, посвященные отношениям между Великобританией и Мальтой, получившей независимость в 1964 году. Ремонт должен занять пять лет.

Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят 17 апреля в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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