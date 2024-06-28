'Служу Украинскому народу'. Участник группы KAZKA вступил в ВСУ

Украинский музыкант, участник известной группы KAZKA Дмитрий Мазуряк поздравил соотечественников с Днем Конституции, вспомнив одну из ключевых статей документа. Таким образом, артист сообщил, что уже два месяца служит в рядах Вооруженных сил.

Видео дня

"Статья 65. Конституции Украины. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", – говорится в сообщении в Instagram. Военнослужащий добавил, что предварительно прошел обучение, о службе же пообещал рассказать впоследствии.

"По концертам – пока ничего не могу обещать, но думаю еще увидимся. Служу Украинскому народу!" – отметил Мазуряк. К публикации музыкант добавил свои фотографии в военной форме.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!