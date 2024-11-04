Скандальная бывшая речница ГНСУ впервые показала лицо своего бойфренда: тот, о ком поет Тина Кароль

Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, выехавшая из страны после серии громких скандалов, впервые показала лицо своего избранника. Она поделилась с подписчиками видео, где пара прогуливается по набережной одного из островов Доминиканской Республики.

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Соответствующие кадры появились в InstaStories экс-госслужащей. Со своим спутником Плантовская вместе живет за границей и часто ездит на дорогие курорты.

"И после всех ошибок в жизни, у меня появился тот, о ком поет Тина в этой песне", – написала бывшая пресс-офицерша.

Она дополнила пост смайликом красного сердечка и добавила русскоязычную песню Кароль "Полюс притяжения". На опубликованной записи пара прогуливается по песчаному пляжу, держась за руки, обнимая и целуя друг друга. Вероятно, скандальная девушка воспользовалась архивным видео, ведь фото из живописной локации появилось в ее соцсетях гораздо раньше.

Следует отметить, что раньше Иванна Плантовская тщательно скрывала лицо избранника от публики. Она делилась фотографиями с свиданий, но всегда закрывала бойфренда смайликом.

Напомним, бывшая пресс-офицерша попала в скандал в январе 2023 года. Тогда она хвасталась роскошным отдыхом в Париже, где встретила новогоднюю ночь. Пользователи сети также обратили внимание, что ранее Плантовская делилась откровенными фото с пляжей во время военного положения в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как живет бывшая пресс-офицерша ГНСУ Иванна Плантовская, которую со скандалом уволили.

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