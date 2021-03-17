"Слуга народа" пришла в Раду в леопардовом наряде, ее раскритиковали в сети. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная появилась в парламенте в леопардовом наряде, который пользователи позднее высмеяли в социальной сети.

Так, фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook опубликовал соответствующий снимок. Политик на нем позировала в обтягивающем платье с леопардовым принтом и объемной прической. Однако люди не оценили смелого образа, заявив в комментариях, что для Верховной Рады Забуранная выбрала не совсем подходящий наряд (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Вот, как отреагировали пользователи:

"Напомните этой даме, что она на работе!", "Леопард? Вы не то сняли…Наверняка там еще есть лосины. Как можно прийти в Раду в пеньюаре?", "Леопард снова в моде?", "Нет, и не потому что я не люблю полных. А потому, что эта одежда не для ее форм и не для этого места работы".

Отметим, Леся Забуранная – профессор киевского вуза. Стала новым лицом в команде Владимира Зеленского и победила на выборах в Верховную Раду. Она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Экономика предприятия", а также прошла научно-практические стажировку в ряде европейских стран, США и Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" Шуляк засветила в Раде заколку Chanel за $2 тысячи. Люди в комментариях начали спорить о том, какая реальная стоимость этого украшения. Кто-то уверен, что заколка обошлась народному депутату в две тысячи долларов, кто-то – в 300 долларов. Мнения людей по этому поводу разделились.