Славе Каминской – 37: как изменилась певица за 15 лет на сцене. Фото

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская в пятницу, 16 июля, отмечает 37-й день рождения. С первого ее выхода на сцену прошло уже 15 лет, и за этот период времени много чего изменилось. В том числе, во внешности артистки.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела исполнительница до того, как обрела популярность. Каминская ранее в своих интервью заявляла, что прибегает к услугам пластической хирургии и не стесняется говорить об этом открыто. Слава уверена, что главное – внутреннее состояние женщины (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я всегда любила и продолжаю любить свой возраст! Вне зависимости от того, что каждый год вносит те или иные коррективы в наши интересы, здоровье, внешность или психологическое равновесие.

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Выглядеть внешне молодым – это иногда дорого, но очень просто", – написала певица в своем посте, который опубликовала в честь дня рождения.

Слава Каминская получила известность и любовь зрителей благодаря участию в женской поп-группе "НеАнгелы".

16 июля 2006 года продюсер Юрий Никитин создал коллектив "НеАнгелы", участницами которой стали Слава и Виктория. Первый альбом коллектива вышел уже в декабре под названием "Номер один". Дебютный диск настолько понравился поклонникам, что разошелся тиражом в 50 000 экземпляров и стал "Золотым диском".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Слава Каминская выпустила новый трек и рассказала, что думает о воссоединении "НеАнгелов". Она заявила, что не отрицает того факта, что когда-то коллектив "НеАнгелы" снова может стать единым целым.