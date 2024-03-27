'Слава Украине, слава ВСУ!' В сети появилось видео с певицей Русей – сестрой предательницы Наташи Королевой

Звезда 90-х, первая поп-певица независимой Украины Руся (настоящее имя Ирина Осауленко) обратилась к украинцам со словами поддержки. В отличие от своей родной сестры Наташи Королевой, проживающей в России и цинично поддерживающей Путина, артистка верит в победу добра над злом.

В сети выложили видео, как 55-летняя Руся с сине-желтым флагом в руках рассказывает о войне в Украине. Следует отметить, что певица уже 30 лет живет в США. Когда именно было снято видео неизвестно.

Исполнительница призналась, что после 24 февраля 2022 для нее все изменилось. "Хотя я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах, мы смотрим новости дома", – поделилась она. Руся добавила, что в Украине проживает ее тетя, братья и племянники. "И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" – пожелала Осауленко.

Под видео изобилуют положительные комментарии. Пользователи удивляются насколько разные сестры-певицы:

От одной матери такие две разные сестры.

Такие разные сестры. Королева запроданка, а Руся патриотка.

Руся, молодец, спасибо за поддержку, ты настоящая украинка.

Спасибо, Руся – мы любим и помним тебя! Слава Украине!

Голоса похожи, а сердца разные.

Две сестры, а между ними пропасть. Русе благодарность за поддержку Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о видео, в котором Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и Лолита поют на украинском "Ой у гаю при Дунаю". Сегодня все трое позиционируют себя "русскими артистками", а полномасштабную войну на родине если не поддерживают, то игнорируют. Подробности – в нашем материале.

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