'Слава Украине!' Лия Ахеджакова довела до истерики пропагандистов после выступления в Лос-Анджелесе. Видео

Российская актриса родом из Днепра Лия Ахеджакова, известная своими ролями в фильмах "Служебный роман" и "Ирония судьбы", напомнила, что поддерживает Украину в войне против террористической РФ. Она после спектакля "Мой внук Вениамин" произнесла известный многим лозунг "Слава Украине" и этим изрядно разозлила сограждан, поддерживающих режим диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Актриса на то время находилась в Лос-Анджелесе, США, поэтому не беспокоилась, что в зале на нее могут напасть россияне или правоохранители заберут в отделение. Видео с того момента появилось в соцсетях.

В ролике видно, что 86-летней знаменитости поклонники дарят цветы, а одна из женщин в зале поблагодарила "за Украину". В ответ ей Лия Ахеджакова четко произнесла "Слава Украине!" и услышала от присутствующих "Героям слава!"

Пропагандистам такой поступок звезды советского кино не понравился, поэтому в соцсетях ее обвинили во всех возможных неурядицах и облили грязью.

"Вообще актеры – это отдельная каста. Ниже. Их отдать забвению. Лишить всех премий и званий. Вот это для них смерти подобно".

"Оставьте уже бабушку в покое, со своей любовью к хохлам она вреда стране не создаст, пусть уже к концу жизни напляшется".

"Если она собирается вернуться, нужно на таможне разорвать российский паспорт и под зад коленом".

"О таких надо забыть. Это для них самое страшное. Для этих паяцев. Клоун, лицемерка и глупа".

"Отстаньте от старушки, она уже не знает, что творит. А была "большой"! Жалко бабушку".

"Удивили, прям вообще. Больше удивляет, почему она не признана иноагентом и не лишена всех наград после того, сколько ртом наср*ла. Как и Пугало (Алла Пугачева. – Ред.), кстати".

"Она очень богатая, коттедж в Рублевке, элитная недвижимость в Москве, почему бы не конфисковать в пользу "СВО".

Напомним, Лия Ахеджакова в течение многих лет выступала против российских властей, осуждая оккупантов в войне с Украиной.

На одном из своих концертов актриса подняла голубо-желтый флаг и этим поддержала наше государство. OBOZ.UA писал, почему ее не наказали из-за этого статусом "иноагента" или другими санкциями.

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