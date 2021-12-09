Слава Каминская после скандала со Смеюхой выпустила обещанный клип об абьюзе

Экс-солистка "НеАнгелов", 37-летняя популярная украинская певица Слава Каминская после скандала с исполнительницей Викторией Смеюхой, порадовала фанатов, выпустив новый трек. Ироничная песня называется "Абьюзер".

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале артистки. Стоит отметить, певица планировала издать целый альбом, однако из-за обстоятельств, решила выпустить трек "о наболевшем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В описании к видео говорится, что песня – это история личной жизни Славы и ее психологический манифест против любых ограничений в отношениях. Артистка считает "Абьюзер" чем-то личным и даже автобиографическим, несмотря на веселое настроение в треке.

Видео дня

По словам Каминской, эта песня не имеет отношения к ее экс-коллеге Виктории Смеюхе, с которой у них случился публичный скандал.

"Некорректные высказывания бывшей коллеги – это подлость. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – прокомментировала артистка.

Певица опубликовала видео на личной странице в Instagram, где ее поклонники уже успели оценить трек и засыпали ее комплиментами. Однако были и те, кто увидел в новой музыкальной работе Славы попытки пиара.

"Поздравляю с премьерой", "Как уже достала эта тема. Серьезно, это уже перебор", "Иметь такой шикарный голос и петь такую фигню", "Так вот зачем был этот хайп", "Бывший муж – абьюзер, Вика – абьюзер", "Эта песня теперь в топе", "Песня – отвал башки", "Это шедевр", "Кто-то сопли размазывает по торту, а кто-то работает", "Круто, молодец", "Песня просто огонь", "Бомба", "Трек ни о чем. С вашим голосом можно и получше песни петь", "Молодец. Вика не успела первой выпустить трек", "Каждое слово – в точку", –– пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – 37-летняяукраинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Родом из Одессы. Была замужем за киевским бизнесменом Евгением, а также за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру.

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