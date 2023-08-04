Скатился на дно? Как 'Д’Артаньян' Боярский продался Кремлю, поддержав убийства украинцев, и почему против отца 'восстала' его дочь

Советский и российский актер Михаил Боярский заявил о своей антиукраинской позиции еще до полномасштабного вторжения – после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Не следовало и ожидать, что широкомасштабное наступление окупантов и новые террористические атаки России приведут 73-летнего артиста в сознание и пробудят в нем совесть.

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Россиянин, не задумываясь, продался Кремлю, даже несмотря на то, что его дочь Елизавета публично осудила войну. OBOZREVATEL расскажет, как актер, когда-то имевший фанатов в Украине, одобрил их геноцид (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще в 2015 году артиста внесли в "черный список" Минкульта Украины, поскольку он создавал угрозу национальной безопасности. Кроме того, также была принята петиция о том, чтобы запретить в стране показ фильма "Д'Артатьян и три мушкетера", где главную роль сыграл Боярский.

Реакцию украинцев на свою кровожадную позицию Боярский назвал "безумием" и отказался "ставить диагноз соседям каждый день". Уже тогда артист делал вид, что не понимает, почему страну-оккупанта осуждают за нарушение территориальной целостности суверенной Украины.

В 2022 году Боярский решил снова вставить свои никому не нужные 5 копеек и осудил антивоенную позицию коллег, не смирившихся с кровавой политикой Кремля и уехавших из РФ.

Дочь звезды Елизавета Боярская оказалась смелее. 24 февраля 2022 года она опубликовала очень осторожный, однако все же призыв к миру и осуждение убийств.

С тех пор соцсети дочери путиниста нацелены только на помощь благотворительным фондам, которые заботятся о детях. Конечно, она призывает донатить российским благотворителям, ведь осталась жить в стране-террористе.

Вся разница между отцом и дочерью заключается только в том, что Боярский – ярый путинист, не скрывающий своего желания уничтожить украинцев. А его дочь – образец "хорошей россиянки", которая желает мира во всем мире, но продолжает тихо спонсировать войну налогами и побуждать к продолжению военных действий молчаливой позицией.

Карьера Боярского уже много лет катится ко дну. У звезды нет знаковых ролей, а здоровье все больше подводит. В марте этого года артист заявил, что у него нет сил продолжать актерскую деятельность, поэтому он решил посвятить себя семье и тихому доживанию лет в террористической стране.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский путинист-юморист Владимир Винокур опозорился во время вручения ордена в Кремле. Вдохновленный вниманием своего вождя Путина, 75-летний комик решил отличиться хвалебной одой в адрес диктатора, но стал посмешищем.

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