Скарлетт Йоханссон во второй раз станет мамой – СМИ

36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая в третий раз вышла замуж в октябре прошлого года, снова станет мамой. Актриса беременна от своего супруга Колина Жоста.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники. Известно, что пара ждет пополнение в семье уже совсем скоро.

"Скарлетт уже скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады", – отметил источник.

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По словам инсайдера, Йоханссон держала беременность в секрете, поэтому о радостном событии знали только самые близкие.

К слову, Йоханссон и Жост поженились прошлой осенью после трех лет отношений. Для знаменитости это третий брак. До этого она была замужем за актером Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком. От второго мужа, французского журналиста Ромена Дориака, актриса воспитывает шестилетнюю дочь Роуз. Жост станет отцом в первый раз.

Коротко о знаменитости:

Скарлетт Йоханссон – американская актриса и певица. Наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Вуди Алленом и Софией Копполой, а также роль Черной вдовы в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 36-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая в третий раз вышла замуж в октябре прошлого года, заявила, что на самом деле она хотела провести интимную церемонию, чтобы это не выглядело так, словно "ее выбор зависел от обстоятельств".