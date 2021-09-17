Скандальный рэпер Lil Nas X 'разродился' дебютным альбомом. Видео 'родов'

Американский рэпер и автор песен Lil Nas X продолжает удивлять своих поклонников. В начале осени знаменитость объявил себя беременным, после он устраивал вечеринку в честь будущего ребенка, а теперь снял ролик родов, на котором презентовал дебютный альбом "MONTERO".

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. В студийный альбом вошли 15 треков, общая продолжительность которых 41 минута (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В альбоме приняли участие Джек Харлоу, Доджа Кэт, Элтон Джон, Megan Thee Stallion и Майли Сайрус. Продюсированием занимались рэпер Канье Уэст, музыкант Омер Феди и американский дуэт Take a Daytrip.

Видео дня

На обложке дебютного альбома, которую сделал фотограф Шарлотта РезерФорд, Lil Nas X предстал голым и в аксессуарах, а сзади него были нарисованы крылья бабочки.

В альбоме "MONTERO" поднимаются темы каминг-аута, расизма и внутренней свободы. Стоит отметить, что мировой шоу-бизнес еще не видел в клипах подобных откровенных сцен однополых пар.

Рэпер использует свой голос с разных сторон – он читает речитатив, а после поет мелодичные припевы. Таким образом, он проявляет свою многогранную личность: смелые признания, мечты, агрессивные заявления и желание быть любимым.

"Я знаю, чего хочу. Я знаю, где хочу быть в жизни. И я знаю, что честность приведет к тому, что я буду более открыт к миру. Независимо от того, насколько мне больно или неудобно говорить о личном. Но это нужно", – говорит рэпер.

Коротко о знаменитости:

Американский рэпер, певец и автор песен из Атланты, штат Джорджия, Lil Nas X получил популярность благодаря своему синглу "Old Town Road". Трек стал "вирусным" в рамках "Yeehaw Challenge" в приложении обмена видео TikTok.

В июне 2019 года рэпер признался в своей гомосексуальности. Он стал намекать об этом в Twitter, а вскоре опубликовал здание, которое было в радужных цветах, с обложки его мини-альбома.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Lil Nas X выпустил клип на трек Industry Baby, в котором он снялся голым с другими мужчинами и станцевал в тюремном душе.