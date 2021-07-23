Голый рэпер Lil Nas X станцевал с мужчинами в тюремном душе. Премьера клипа

Американский рэпер и автор песен Lil Nas X выпустил клип на трек Industry Baby, который он записал в коллаборации с Jack Harlow. В новом ролике голый исполнитель в компании других мужчин станцевал в тюремном душе.

Lil Nas X перевоплотился в персонажа, которого приговорили к пожизненному заключению за неустановленное преступление. Затем становится известно, что в приговоре есть отсылка к громкому делу Nike против Lil Nas X. Соответствующий ролик появился на официальном Youtube-канале рэпера (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В тюрьме Lil Nas X переодевается в форму розового цвета, а после исполняет танец с другими "преступниками". В какой-то момент все мужчины оказываются полностью обнаженными в душе, продолжая демонстрировать ритмичные движения.

Видео дня

Напомним, что несколько месяцев назад Lil Nas X презентовал сатанинские кроссовки на базе одной из моделей Nike. В религиозной общины это вызвало недовольство, а компания Nike подала иск. Исполнитель проиграл судовой процесс.

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Коротко о знаменитости:

Lil Nas X – американский рэпер, певец и автор песен из Атланты, штат Джорджия. Стал известен благодаря своему кантри-рэп синглу "Old Town Road", который достиг вирусной популярности в рамках "Yeehaw Challenge" в приложении обмена видео TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка сняла клип с сатаной, кровью и сексом для американского рэпера. Lil Nas X презентовал новый клип на песню MONTERO, над созданием которого работала украинский клипмейкер Таня Муиньо.