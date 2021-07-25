Скандальный музыкант Бардаш признался в наркозависимости

Скандальный украинский музыкант, основатель групп "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш рассказал о своей наркозависимости. Артист продолжительное время принимал различные препараты, но сейчас он отказался от наркотиков.

Так, по словам Бардаша, он сам пришел к тому, чтобы отказаться от вредных привычек. Такие мысли появились после того, как он осознал, что его жизни происходит что-то не так. Звезда решил взять контроль над собой, поскольку ему нужны силы для творчества, говориться в интервью для программы "Світське життя".

"Я для себя четко понимал, что в моей жизни идет не так. Это было связано и с моими проектам, и с конфликтами по жизни, и с женой первой", – говорил Юрий

Видео дня

Кроме того, артист признался, что сам отказался от наркотиков без посещений врачей и клиник. Юрий заявил, что помогла ему в этом Почаевская лавра, где он провел 6 дней в окружении духовных наставников.

"Я был послушником, поработал там у них, собрался духом, молился и воскрес", – признался знаменитость.

Напомним:

Юрий Бардаш известен своей пророссийской позицией. Он неоднократно выступал за поддержку русского языка в Украине, а также делал скандальные заявления о войне на Донбассе.

Высказывания Бардаша о конфликте на Донбассе в интервью российскому журналисту Юрию Дудю спровоцировали скандал в сети. Музыканта обвинили в "предательстве Украины". После этого Бардаш попал в базу организации "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкант и продюсер Юрий Бардаш заявлял, что сожалеет о том, что принимал активное участие в Евромайдане