Скандальный блогер Волошин увеличил губы: мама расплакалась, а бабушка начала материться. Фото и видео

Известный скандалами украинский блогер, жених певицы Анны Тринчер Александр Волошин удивил своих фанатов, увеличив губы. Он вколол себе укол красоты, однако его родители не оценили этот поступок.

Соответствующее видео Волошин опубликовал на личной странице в Instagram-stories. "Мне до сих пор больно на это смотреть", – написал он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Александр пришел в косметический кабинет, где его ждала мастер по увеличению губ. Перед процедурой блогер заметно нервничал. Ему сделали несколько уколов, которые он изо всех сил терпел.

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После чего он встал и начал рассматривать результат перед зеркалом. От небольшого шока молодой человек начал нецензурно выражаться и задавать вопросы косметологу.

Отметим, что Волошин увеличил губы еще неделю назад, однако результатом поделился лишь сейчас. Парень увеличил губы все потому, что проиграл в споре. Заданием было – уколоть ботокс в губы.

"Да, действительно увеличил губы из-за спора. Но если бы я хотел это сделать, то сделал бы, несмотря на то, что наше общество пропитано стереотипность", – написал Волошин в Instagram.

Примечательно, что в основном поклонники поддержали блогера и написали комплименты.

"Та норм же", "Тебе идет", "Твоя жизнь, твори, что хочешь", "А мне нравится", "Пацан сказал, пацан сделал", "Мне кажется это перебор", "Выглядит вполне естественно", "Лучший", "Спор это святое", "За то весело", "Красавчик", "Я вообще не заметила разницы", "Тебе красиво", – пишут люди.

На днях Волошин опубликовал реакцию своих родителей на его изменения во внешности. Мама Александра едва не заплакала, а вот бабушка начала материться.

Видео содержит нецензурную лексику! 18+

Коротко о знаменитостях:

Александр Волошин – украинский блогер и тиктокер родом из Киева. Активно ведет страницы в социальных сетях, где рассказывает о своих буднях и личной жизни. Увлекается музыкой и уже успел записать песню "На синем Porsche".

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина. Родители актрисы не одобрили ее выбор.