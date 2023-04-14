Скандальную звезду Nickelodeon объявили в розыск из-за забытого в авто телефона: подробности конфуза, всколыхнувшего СМИ

Звезду сериала "Дрейк и Джош", транслируемого на телеканале Nickelodeon, Дрейка Белла накануне объявили в розыск в США. Иностранные СМИ утверждали, что 36-летний артист может быть в опасности, ссылаясь на правоохранительные органы.

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Однако менее чем через сутки актер нашелся и посмеялся над ситуацией в своем Twitter. Как выяснилось, он никуда не исчезал, а просто забыл телефон в авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители поздно вечером по местному времени обратились к гражданам Америки с просьбой предоставить информацию о местонахождении звезды. Особенно фанатов Дрейка озадачила фраза стражей порядка, что он считается пропавшим без вести и, вероятно, находится в опасности.

Доподлинно неизвестно, кто забил тревогу, когда около 21:00 актер перестал выходить на связь. Однако информация об исчезновении знаменитости поставила на уши большинство топовых СМИ.

Утром полицейские обновили заявление о розыске и заверили, что Дрейк вышел на связь и находится в безопасности. Конфузное "исчезновение" он сразу прокомментировал в своих соцсетях. По словам американца, он просто забыл в автомобиле свой телефон.

"Ты оставляешь телефон в машине и не отвечаешь на звонки в течение ночи и это?" – пошутил актер.

Сообщение пересмотрели уже более 2 миллионов человек за 12 часов, а в комментариях над ситуацией посмеялись звездные коллеги Белла и его поклонники.

Как писал OBOZREVATEL, актер попадает в заголовки СМИ уже не в первый раз. В 2021 году состоялся суд, где звезду обвиняли в переписке интимного характера с несовершеннолетней. Тогда его признали виновным.

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